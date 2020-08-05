Страдающим от гипертонии россиянам дали несколько советов

Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова в интервью телеканалу «Звезда» дала россиянам, которые страдают от гипертонии, несколько советов.

Врач описала процедуру правильного подъема с кровати для пациентов с таким недугом. По ее словам, не стоит резко вставать, при этом подъем должен проходить постепенно, с небольшой зарядкой.

Также россиянам с гипертонией необходим более долгий сон, достигающий примерно 10 часов, из-за особенностей их организма.

Специалист пояснила, что у людей с гипертонией «нет и не будет нормального артериального давления», может быть только целевой уровень, который достигается с помощью аккуратного постоянного приема лекарств. Их необходимо подбирать для каждого пациента в индивидуальном порядке.

Ранее российские ученые нашли способ оказывать индивидуальную помощь больным с гипертонией. Они создали программу, которая может подобрать персонализированное лечение для пациентов, учитывая их особенности: возраст, рост, вес, а также некоторые параметры общеклинического скрининга. На основе этих данных система создает портрет виртуального пациента и подбирает для каждого индивидуальный препарат.В будущем специалисты планируют обеспечить возможность внесения в программу и ряда генетических показателей пациентов.