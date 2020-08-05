Россия проложит мегакабель в Японию

«Ростелеком» объявил проект по прокладке высокоскоростной линии через всю Россию от западных границ до Владивостока и далее в Гонконг и Японию. Стоимость проекта составит 40 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу компании Михаила Осеевского.

Он пояснил, что объемы передачи данных в мире через интернет постоянно растут. Обеспечить надежный трафик из Европы в Азию проще всего через территорию России. Осеевский добавил, что иностранные партнеры выразили большую заинтересованность в прокладке мегакабеля через Россию.

Под международный трафик планируют зарезервировать половину емкости линии. Оставшиеся 50 процентов используют для внутрироссийских нужд. По словам Осеевского, реализация проекта позволит стране получать несырьевую экспортную выручку.

Глава «Ростелекома» добавил, что в настоящее время компания завершает большую программу развития базовой инфраструктуры на Дальнем Востоке. Уже проложены подводные кабели на Сахалин, на Камчатку, в Магадан и на Курильские острова. Прокладывать подводную линию на Чукотку начнут в 2021 году.