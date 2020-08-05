Чиновников российского региона лишат служебного транспорта

Чиновников Камчатского края лишат личного служебного транспорта и пересадят на государственное такси. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Камчатка первая в стране в целях экономии бюджета радикально сокращает служебные привилегии госслужащих. [Врио губернатора] Владимир Солодов пересадит чиновников правительства Камчатского края на гостакси с системой спутникового слежения», — говорится в сообщении. Так глава региона намерен оптимизировать работу правительственного гаража и сэкономить бюджет. По подсчетам специалистов, это позволит не допустить траты 21 миллиона рублей в год.

В целях контроля расхода топлива все машины такси оборудованы системами спутникового слежения ГЛОНАСС. С их помощью будут контролироваться маршруты чиновников. «В результате оптимизации будут исключены случаи использования служебного транспорта в личных целях, а нагрузка на водителей станет равномерной», — добавили в пресс-службе.

Личный транспорт останется только у губернатора и его заместителей. Остальным чиновникам нужно будет подавать заявку через специальное приложение, чтобы по их адресу подъехал ближайший свободный автомобиль гостакси.