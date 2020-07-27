Мэра российского города наказали за свалки

Мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза наказали за стихийные свалки в черте города. Чиновник получил представление прокурора, поскольку местные жители неоднократно сообщали о проблеме. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на пресс-службу природоохранного ведомства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Одна из таких свалок появилась после сноса аварийного дома в 2019 году. Подрядчик, который ликвидировал здание, получил деньги за работу, но не убрал мусор с площадки. Мэрия Нового Уренгоя, как заявили в прокуратуре, не принимала достаточных мер для устранения незаконных свалок.

После представления администрация города обратила внимание на жалобы россиян и запланировала мероприятия по устранению свалок. Прокуратура пообещала контролировать их исполнение.

Ранее в России предрекли мусорный коллапс из-за коронавируса — 17 российских компаний, занимающихся вывозом отходов, в 10 субъектах страны оказались на грани банкротства.

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