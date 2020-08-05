Семья премьера Ливана пострадала при взрыве в Бейруте

Жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали при мощном взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его данным, среди получивших травмы также несколько советников главы кабинета. Кроме того, пострадал президентский дворец Баабда в ливанской столице. Взрывной волной нанесен ущерб многим зданиям, в том числе посольству России.

Кроме того, ранее скончался от травм, полученных при взрыве, генеральный секретарь ливанской политической партии «Катаиб» Низар Наджарян.

Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута вечером 4 августа. Согласно последним данным, число погибших превысило 70, более 3,7 тысячи человек пострадали. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим ранее заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв 2700 тонн аммиачной селитры в порту произошел в момент проведения сварочных работ.