В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы на сенаторов

У Совета Федерации нет лишних средств, заявил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Так сенатор ответил на предложение Министерства финансов сократить расходы на содержание нижней и верхней палат парламента, передает РИА Новости в среду, 5 августа.

«Мы не согласимся с предлагаемым сокращением финансирования верхней палаты парламента. Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно необоснованно», — сказал парламентарий.

По его словам, если, к примеру, сокращать расходы на международные поездки, тогда сенаторы не смогут ездить и «отстаивать интересы России за рубежом».

Ранее в среду министерство финансов предложило в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей. В частности, траты на Совфед предлагается уменьшить в 2021 году на 217 миллионов рублей, в 2022-м — на 338 миллионов, и еще через год — на 178 миллионов рублей.

Между тем расходы на президента и его администрацию ведомство считает целесообразным увеличить.