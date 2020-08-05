В России предложили сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Расходы на Госдуму в 2021 году предлагается сократить на 2,9 процента, или 378 миллионов рублей, до 12,7 миллиарда, в 2022 году — на 4,5 процента, или 577 миллионов, до 12,1 миллиарда, в 2023 году — на 2 процента, или 256 миллионов, до 12,4 миллиарда рублей.

При этом траты на Совфед Минфин предлагает уменьшить в 2021 году — на 3 процента, или 217 миллионов рублей, в 2022 году — на 4,6 процента, или 338 миллионов, в 2023 году — на 2,4 процента, или 178 миллионов рублей.

В общей сложности финансирование обеих палат может составить около семи миллиардов рублей в год.

Ранее российский Минфин предложил в 2021 году увеличить расходы на президента и его администрацию. В будущем году траты собираются увеличить на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда, в 2022-м они составят 14,4 миллиарда рублей. По планам ведомства, в 2023 году расходы снова вырастут — до 14,8 миллиарда рублей.