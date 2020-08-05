Россияне приготовились к негативным переменам из-за запуска рейсов за границу

Почти две трети россиян считают, что возобновление международного авиасообщения способно в той или иной мере привести к негативным переменам в ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение», опубликованные на сайте организации.

27 процентов респондентов готовятся к сильному ухудшению эпидемиологической обстановки на фоне запуска рейсов за границу. Еще 38 процентов опрошенных полагают, что ситуация с COVID-19 осложнится незначительно.

Всего 17 процентов участников исследования не прогнозируют никаких изменений в текущем положении. В свою очередь 18 процентов россиян затруднились оценить влияние процесса восстановления авиаперевозок на вспышку коронавируса.

4 августа российские туристы раскрыли секреты того, как сэкономить в процессе организации поездок по стране. 43,2 процента считают, что дешевле всего передвигаться по России на автомобиле. Еще 19,3 процента заявили, что самый бюджетный вариант путешествия — на поезде, 15,9 процента назвали таковым авиаперелет, а 8,1 процента — автобус.

Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.

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