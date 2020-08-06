Стало известно о желании Трампа «нейтрализовать» санкции против России

Бывшая заместительница генерального прокурора США Салли Йейтс рассказала, что администрация нынешнего президента страны Дональда Трампа хотела смягчить антироссийские санкции. Об этом сообщает Al Jazeera.

Утверждается, что в 2016 году бывший директор разведывательного управления министерства обороны США Майкл Флинн вел переговоры с российским дипломатом Сергеем Кисляком. Флинн обещал, что с приходом к власти новая администрация пересмотрит санкции, и даже встречался с Кисляком в декабре 2016-го.

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По словам Йейтс, у Трампа было желание «нейтрализовать» антироссийские меры, введенные бывшим президентом США Бараком Обамой. Экс-заместитель генпрокурора осудила это намерение.

18 апреля 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Американский лидер после утверждал, что дело Мюллера помешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво». Кроме того, он называл расследование о вмешательстве «стыдобой».

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