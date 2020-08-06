Москвичам спрогнозировали дождливый 2020 год

Нынешний год может стать для Москвы одним из самых дождливых. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По его словам, за первые семь месяцев в столице в сумме выпало 657 миллиметров осадков, это 95 процентов годовой нормы. «Все-таки еще пять месяцев впереди, а норма почти выполнена. Вполне вероятно, что этот год может стать одним из самых дождливых в столице», — сказал синоптик.

Он уточнил, что июль в городе стал третьим среди самых дождливых месяцев. Больше дождей было только в 1965-м и в 2008 году.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее предупреждала москвичей о похолодании и осенних дождях в десятых числах августа. Сколько продлится такая погода, она затруднилась сказать.

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