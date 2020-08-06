ЦБ согласился ослабить валютный контроль

Центробанк согласился частично ослабить в России валютный контроль и поэтапно отменить одно из его главных положений — обязанность экспортеров репатриировать (зачислять на счета в российских банках) выручку от экспорта в валюте. Об инициативе регулятора сообщается на его сайте.

Решение было принято после анализа действующего валютного законодательства. Соответствующее предложение направлено в правительство.

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Нынешние правила предписывают экспортерам зачислять всю полученную в иностранной валюте выручку на счета в уполномоченных ЦБ российских банках. За нарушение требований предусмотрена как административная (штраф в размере от 75 до 100 процентов не репатриированной выручки), так и уголовная ответственность (штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет).

При этом вернувший в страну выручку экспортер вправе далее использовать ее на свое усмотрение, в том числе перечислять ее на зарубежные счета без каких-либо ограничений. В связи с этим Минфин и Минюст последние несколько лет выступают за ослабление требований по репатриации.

Один из главных сторонников либерализации — замминистра финансов Алексей Моисеев, называвший процедуру репатриации выручки «ритуальными плясками». Однако ЦБ до сих пор последовательно выступал за более осторожный подход и предупреждал о негативных последствиях резкой отмены всех требований.