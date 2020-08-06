Ребенок с обвитой шесть раз вокруг шеи пуповиной родился живым

В китайской провинции Хубэй родился ребенок с обвитой вокруг шеи шесть раз пуповиной. Как сообщает издание Daily Mail, новорожденный абсолютно здоров.

16 июля в больницу города Ичан поступила 23-летняя беременная на поздних сроках женщина по фамилии Дай. Врачи сделали ей УЗИ, результаты показали, что вокруг шеи плода обвилась пуповина. Спустя неделю Дай прошла еще одно обследование. На этот раз они заметили, что пуповина обвилась уже дважды.

30 июля у Дай начались роды. Врачи не стали делать ей кесарево сечение, так как и она, и плод, чувствовали себя хорошо. Роды прошли успешно: на свет появился здоровый мальчик весом три килограмма. Однако медики были шокированы, когда увидели, что пуповина обвилась вокруг шеи мальчика шесть раз. Один из акушеров заявил, что за 23 года работы ни разу не видел ничего подобного.

Врачи объяснили, что ребенка не задушило пуповиной, так как она была аномально длинной — около 90 сантиметров при норме в 50 сантиметров. Будь она короче, мальчик мог бы задохнуться при родах.

Мать и ее ребенка готовят к выписке. В разговоре с журналистами Дай пошутила, что ее ребенок очень непослушный, так как слишком много баловался, будучи в утробе.

Ранее сообщалось, что в английском городе Блэкпул, графство Ланкашир, родилась девочка с тремя зубами. Врачи были поражены, так как это довольно редкий случай, который встречается только у одного ребенка на две тысячи.