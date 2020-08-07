Умер исполнитель хита Game Of Love Уэйн Фонтана

Британский певец и рок-музыкант, исполнитель хита Game Of Love Уэйн Фонтана скончался в одной из больниц города Стокпорт. Об этом сообщает NME.

Причина смерти пока не раскрывается. Артисту было 74 года.

Композицию Game Of Love Фонтана исполнял совместно с группой The Mindbenders. Песня вышла в 1965 году. Годом спустя музыкант занялся сольной карьерой и выпустил свой второй хит Pamela, Pamela. Фонтана выпустил пять студийных альбомов.

25 июля стало известно о смерти одного из основателей британо-американской рок-группы Fleetwood Macа Питера Грина. Музыканту было 73 года.