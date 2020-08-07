Инструктор тренажерного зала потрогал клиентку за ягодицы и лишился работы

В Сингапуре инструктора тренажерного зала уволили с работы за то, что он неоднократно трогал клиентку за ягодицы. Об этом сообщает сайт Asia One.

На некорректное поведение мужчины обратила внимание тренер Шерил Лох (Cheryl Loh), работавшая в том же зале. Она сняла домогательства на видео, а затем связалась с девушкой, к которой приставал ее коллега. Лох написала ей, что подобное поведение недопустимо: тренер не имеет права трогать ее за ягодицы во время тренировки.

Клиентка ответила ей, что несколько раз за семь совместных тренировок просила мужчину перестать ее трогать, на что тот отвечал, что контролирует таким образом технику выполнения упражнений. Она объяснила, что никогда не занималась с персональными инструкторами и не знала, нормально ли это, хотя ей это не нравилось. Клиентка не раз думала прекратить ходить на занятия, но так как они были оплачены заранее, ей было жаль потраченных денег.

С разрешения девушки Лох выложила видео в своем Instagram-аккаунте и написала, что домогательства фитнес-тренера к клиенту недопустимы. Ее пост лайкнули больше 20 тысяч человек.

Как только руководство фитнес-клуба узнало о произошедшем, трогавший клиентку тренер был уволен. Пострадавшая не стала сообщать о его поведении в полицию.

Ранее стало известно, что в Сингапуре начался суд над 20-летним мужчиной, который десятки раз незаметно заглядывал под юбку начальницы. За два месяца ему удалось снять больше тысячи фотографий и два видео, на которых видны бедра и нижнее белье пострадавшей.