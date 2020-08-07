В Белоруссии задержали доверенное лицо соперницы Лукашенко

Белорусские правоохранители задержали доверенное лицо кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

Они находятся в РУВД Заводского района Минска. Причины задержания Смоленчука и Мякиш неизвестны. По предположению Красулиной, это может быть связано с тем, что все доверенные лица Тихановской, соперницы действующего президента Александра Лукашенко, планировали выдвинуться на наблюдение на участки для голосования на выборах 9 августа. Так их «было бы сложнее выставить с участков, чем обычных наблюдателей», добавила она.

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«Надеемся, что это [задержание] — тактический ход и их скоро отпустят», — добавила пресс-секретарь Тихановской.

Ранее Тихановская назвала глупостью свое решение идти в политику. По ее словам, если бы она знала, как будет тяжело и как все далеко зайдет, то она «сто раз подумала бы». Также политик добавила, что ей больше импонирует спокойная семейная жизнь, а к предвыборной суете и давлению силовых структур она была не готова.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.