Милонов объяснил необходимость чиновников летать бизнес-классом

Нахождение в бизнес-классе самолета — это единственная возможность для чиновника выспаться во время перелета. Об этом в разговоре с телеканалом «360» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя слухи о том, что хабаровским госслужащим решили вернуть полеты в командировки бизнес-классом.

«Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый. Мы же хотим, чтобы они работали. Я бы для этих людей, которым нужно далеко летать, сознательно не делал бы каких-то строгостей», — сказал Милонов, объясняя необходимость чиновников летать бизнес-классом.

Он также предложил полностью отказаться от дорогостоящих залов для официальных делегаций, поскольку это может сохранить бюджет. В качестве альтернативы, по мнению депутата, могут быть бизнес-залы в аэропортах.

Ранее в СМИ появилась информация, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил введенный его предшественником Сергеем Фургалом запрет чиновникам летать бизнес-классом за бюджетные деньги. Уточнялось, что об этом говорится в соответствующем постановлении, которое предполагало подпись Дегтярева.

Позже врио главы региона опроверг это сообщение. «Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: "экономкласс". См. пункт 3.2.2», — подчеркнул Дегтярев.