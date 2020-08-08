Турция захотела восстановить разрушенный порт в Бейруте

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна готова отстроить разрушенный порт и прилегающие к нему здания в Бейруте. Также политик предложил Ливану использовать порт в турецком Мерсине, пока в Бейруте будут вестись восстановительные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Анадолу».

«Сейчас в Бейруте продолжают работать турецкие поисково-спасательные команды, к настоящему моменту наша страна направила 400 тонн продовольствия», — добавил Октай.

Также Турция захотела оказать и медицинскую поддержку. По словам вице-президента, в случае необходимости пострадавших при взрыве могут доставить на самолетах скорой помощи в Турцию для прохождения лечения в стране.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывная волна уничтожила и повредила десятки домов, в результате более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли минимум 154 человека, пострадали еще около пяти тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. Причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую таможенная служба конфисковала шесть лет назад.