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У побережья Хабаровского края пропало судно с людьми

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Фото: Pixabay.com

В Татарском проливе у берегов Хабаровского края пропала яхта «Барыня», на борту которой, по предварительным данным, находится три человека. На поиски судна вылетел вертолет спасателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что судно пропало 31 июля на пути из поселка Нельма в город Советская Гавань. Из-за шторма использование авиации для поиска яхты на протяжении нескольких дней было невозможно.

В итоге вертолет вылетел только 8 августа в 10:02 по местному времени (03:02 по московскому). Спасатели проведут авиаразведку, осмотр побережья и морской акватории в поисках судна.

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