Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила, почему в Киеве заявили о непонимании минских соглашений, которые направлены на решение конфликта в Донбассе. По ее мнению, Украина просто не хочет решать данную проблему. Слова дипломата передает РИА Новости.

«У них же новая сейчас история. У них же теперь и президент, и представитель в контактной группе что сказали? Спустя пять лет после выработки минских договоренностей <… > они знаете что сказали? "А мы не понимаем, что там написано". Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: "Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили"», — сказала представитель МИД.

Материалы по теме Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе Украинский связной О руководителе офиса президента Украины и его долгах

«Мы как страна, участвовавшая в выработке минских договоренностей, свою часть дороги прошли и готовы идти дальше», — отметила Захарова.

Ранее первый президент Украины и глава ее делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил против понятия «особый статус Донбасса», поскольку в стране не понимают, что это значит. Политик настаивал, что региону можно дать только «особую систему управления».

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский?» — возразила Захарова. Также она предложила бывшим и нынешнему президентам Украины собраться вместе и «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».