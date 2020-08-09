Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 августа
Появилось видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
В Индии семь человек погибли при пожаре в госпитале для зараженных коронавирусом
Количество пострадавших в ходе протестов в Бейруте превысило 700 человек
В Белоруссии установят пропускной режим на открывшихся избирательных участках
Трампа уличили в желании добавить себя к барельефам президентов на горе Рашмор
Месси приобрел антикоронавирусный матрас
Эвелина Бледанс рассказала о жизни на тысячу рублей в месяц
Включившего порно на уличном экране россиянина оштрафовали
Новости партнеров

Эксперты спрогнозировали рекордные объемы международных резервов России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Международные резервы России могут превысить исторический максимум в 598,1 миллиардов долларов уже в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенный им опрос экспертов рейтинговых агентств.

По словам специалистов, рекордные объемы резервов обусловлены ростом курса евро и цен на золото. В июне объемы резервов увеличились на 22,88 миллиарда долларов (четыре процента) и достигли отметки в 591,8 миллиарда долларов.

Доля евро в российских резервах на начало 2020 года составляла 30,8 процентов, доля доллара — 24,5 процента, а золота — 19,5 процентов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, в свою очередь, сделал прогноз, что резервы уже на 7 августа могли достичь рекорда 2008 года или даже превысить его.

Ранее экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошки заявили, что ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. По мнению аналитиков, такой сценарий ожидается в том случае, если все это время российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель. Отмечается, что в апреле 2020 года размер ФНБ составлял около 120 миллиардов долларов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поручил создать резервы к волне коронавируса с октября по декабрь
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Россия растеряла максимум резервов за десять лет
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 6 августа

Падение титана

Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
08:05 8 августа

Трамп поставил под угрозу продажи iPhone в Китае

07:44 8 августа

Россиянам перечислили профессии для быстрого поиска подработки

03:36 8 августа

Украинский «Нафтогаз» поблагодарил США за угрозы «Северному потоку-2»

Экономика00:03 8 августа

Слушая ваше дыхание

Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
20:53 7 августа

Главная экономика Европы поставила исторический рекорд

20:23 7 августа

Россия и Китай начали отказываться от доллара

19:50 7 августа

В России нашли депутата с 26 квартирами и 10 самолетами

ЭкономикаПромо

Точки над «i»

Крупнейший банк России получил престижную международную премию
19:33 7 августа

Российские миллиардеры поспорили из-за ЦБ

19:10 7 августа

Трамп нанес мощный удар по китайским компаниям

18:38 7 августа

Немецкий бизнес потребовал ответить США на угрозы из-за «Северного потока-2»

Россия
Анна ПавликоваЧлены «Нового величия» получили до 7 лет тюрьмы
Их признали виновными в попытке свержения власти. Защита считает дело провокацией спецслужб
«Мусорная» история
Как на Руси и в период СССР обращались с отходами
Все материалы
Мир
Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии иностранной провокацией
Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва
В Китае рассказали о появлении нового смертельного вируса
«Их кожа лентами свисала до земли»
75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
Россия раскритиковала борьбу Трампа с TikTok
Профессор из халифата
Самый опасный террорист мира: что известно о Разрушителе — новом главе «Исламского государства»?
Все материалы
Бывший СССР
Светлана Тихановская«Нельзя так со своим народом»
Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия
В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера
По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Все материалы
Экономика
Российские аборигены призвали Маска бойкотировать российскую компанию
Падение титана
Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Слушая ваше дыхание
Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
Россияне нашли замену банковским вкладам
Промо
Точки над «i»
Крупнейший банк России получил престижную международную премию
«Роснефть» опровергла обвинения в связях с событиями в Белоруссии
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые хризантемы
Жестокая банда в 2000-х занималась грабежами и убийствами. Ее главарь приходил к жертвам с цветами
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
«Для меня это незаживающая рана»
25 лет назад в Кандагаре захватили российский Ил-76. Пилот самолета рассказал историю плена и побега
«Завалил мента — уважуха»
Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
Все материалы
Наука и техника
«Роскосмос» забрал свой брак обратно
«Средняя Азия была чужой землей»
Как русские, туркмены и чеченцы вместе сражались против советской власти
США испытали «предупреждающее Россию» оружие
Это другое
Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12
США показали удар гиперзвуковым C-HGB
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
SpaceX испытала лунный корабль
Все материалы
Спорт
ЦСКА одержал победу в первом матче нового сезона РПЛ
Аманда Бирд«У меня были тяжелые, темные времена»
Олимпийская чемпионка была секс-символом мирового спорта. Ее едва не убили депрессия и наркотики
«Ювентус» уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
Вячеслав Лемешев«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров ринга»
Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?
Фанат назвал «быдлом» гендиректора «Локомотива» и получил ответ
Петр Ян«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»
Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
Глава UFC рассказал о переговорах с Мэйуэзером
Все материалы
Культура
Садальский заявил о смерти «Современника»
Группа «Ласковый май»«Любая обезьяна может срифмовать кеды и полукеды»
Ветеран русского рока — о лихих 90-х, голимой попсе и уважении к Кобзону
Рэпер 50 Cent предложил жюри «Эмми» поцеловать его «черную задницу»
«Я устал от болезненных игр»
Секс сквозь ссоры, бунт на танцполе и корова с синтезатором: главные клипы месяца
Популярный кей-поп-певец насмерть сбил человека
Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия»Фламинго — розовый, луна — голубая
Борис Моисеев, наглые девицы и, конечно, Вася: кто развлекал россиян, пока танки громили Белый дом
Угрожавшего Tekashi 6ix9ine 26-летнего рэпера застрелили на улице
Все материалы
Интернет и СМИ
Обнаружен способ перехвата сообщений в Telegram
«У людей вообще нет шансов»
 
Объяснен мотив самоубийства ведущей реалити-шоу
Мужчина в Подмосковье снимал ролик для соцсетей и умер
«Ты заслуживаешь смерти»
Белого националиста-пранкера возненавидел весь мир. Почему в России у него появилась армия фанатов?
Доктор Мясников посчитал невозможным остановить коронавирус
Большая игра
Популярную соцсеть поймали на слежке за знаменитостями. Чем это грозит обычным пользователям?
Все материалы
Ценности
Рианна смыла макияж с лица на камеру и удивила поклонников
«У нас девушке в приданое покупают спальню»
Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
Фанаты оценили помолодевшую с новым цветом волос Кейт Миддлтон
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Двухметровая модель рассказала о проблемах из-за роста и жизни с невысоким мужем
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Раскрыта стоимость люксовых кед Саакашвили
Все материалы
Путешествия
Названы способы снять дешевое жилье для отдыха в Крыму
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Российская стюардесса скопировала образ Анджелины Джоли и впечатлила подписчиков
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Бегающие по пляжу на российском курорте крысы попали на видео
Названа дата открытия Черногории для россиян
«У нас кипели страсти»
Первая любовь, дискотеки и приключения после отбоя: как отдыхали советские дети в пионерлагерях
Все материалы
Из жизни
Живот женщины раздулся до аномальных размеров из-за загадочной болезни
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет «вечной молодости»
«Я стоял без связи в чужой стране и не понимал, что делать»
История россиянина, который в 17 лет переехал в Китай
Брат Меган Маркл раскрыл подробности ее отношений с отцом
Крис Кремерс и Лисанн ФронПуть в один конец
Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Драка женщин из-за социальной дистанции попала на видео
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Все материалы
Новый Mercedes-Benz GLE превратили в Maybach с элементами AMG
Меховая машина-собака выезжает в город
Видео: машина-собака из России: как ее мыть, водить и заработать на ней 8 штрафов за вечер?
Bentley лишит европейцев быстрейшего в мире кроссовера
25 автомобилей-бестселлеров России
Самые продаваемые новые машины июля 2020 года
Топ-версия нового Mercedes-Benz S-Класса будет 800-сильным супергибридом
Всё о преемнике McLaren F1
Каким получился самый аналоговый суперкар современности
Коленвалы для Hyundai Creta и Solaris будут выпускать на УАЗе
Все материалы
Дом
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы