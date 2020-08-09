Эксперты спрогнозировали рекордные объемы международных резервов России

Международные резервы России могут превысить исторический максимум в 598,1 миллиардов долларов уже в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенный им опрос экспертов рейтинговых агентств.

По словам специалистов, рекордные объемы резервов обусловлены ростом курса евро и цен на золото. В июне объемы резервов увеличились на 22,88 миллиарда долларов (четыре процента) и достигли отметки в 591,8 миллиарда долларов.

Доля евро в российских резервах на начало 2020 года составляла 30,8 процентов, доля доллара — 24,5 процента, а золота — 19,5 процентов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, в свою очередь, сделал прогноз, что резервы уже на 7 августа могли достичь рекорда 2008 года или даже превысить его.

Ранее экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошки заявили, что ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. По мнению аналитиков, такой сценарий ожидается в том случае, если все это время российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель. Отмечается, что в апреле 2020 года размер ФНБ составлял около 120 миллиардов долларов