Названы самые опасные для здоровья профессии в России

Чаще всего в России в 2019 году профессиональные заболевания впервые выявлялись у работников предприятий по добыче полезных ископаемых. На них приходится половина (46,9 процента) всех зарегистрированных случаев, сообщает RT со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

На втором месте в рейтинге опасных для здоровья профессий находится работа на обрабатывающих производствах (29,9 процента). Следом идут области транспортировки и хранения (10,5 процента), строительство (3,6). 3,5 процента случаев профзаболеваний в прошлом году зафиксировано у занятых в охоте, рыболовстве, рыбоводстве, сельском, лесном хозяйстве. Остальные 5,2 процента приходятся на другие сферы деятельности.

По информации Роспотребнадзора, в 2019 году было зафиксировано 4,5 тысячи фактов развития профзаболеваний, в 2018 году их было на 629 больше. Чаще всего работники страдают от хронического бронхита, снижения слуха, радикулита и вибрационной болезни. Они возникают на фоне физических перегрузок, отравления химическими веществами, воздействия промышленных аэрозолей.

Ранее россиянам назвали наиболее подходящие для подработки профессии. Среди них: уборщик, дезинфектор, курьер, грузчик, кладовщик, водитель, таксист, няня, строитель, ремонтник, сотрудник коммунальных служб, онлайн-репетитор, аналитик, контент-менеджер, составитель рефератов и курсовых, копирайтер, SMM-специалист, интернет-фотограф, оператор кол-центра, онлайн-консультант, администратор, мерчандайзер, менеджер онлайн-магазинов, провизор.

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