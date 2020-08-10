Певец заблудился на собственном участке и вызвал на помощь полицию

Американский кантри-певец Кейн Браун заблудился на собственном участке и вызвал на помощь полицию. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

Исполнитель рассказал, что недавно переехал в новое жилье, которое вместе с прилегающей территорией занимает 30 акров (12 гектаров). Он сказал жене, что собирается осмотреть участок, и пообещал вернуться через полчаса.

«30 минут превратились в три часа. Пошел дождь, на улице потемнело, температура опустилась до 4 градусов», — написал Браун. Он пояснил, что отправился на прогулку с другом и его девушкой, оставив свой телефон в машине. Когда он понял, что не может найти дорогу обратно, выяснилось, что у его друзей почти разрядились телефоны.

Певец решил позвонить своему знакомому, который проживает с ним в одном районе. «Он и его приятель находят меня, после чего трое потерянных превращаются в пятерых потерянных. У него еще четверо друзей, которые разъезжают вокруг на Can-Am (компания, производящая квадроциклы — прим. «Ленты.ру»), а в них начинают стрелять. Девушка моего друга, у которой астма, начинает дико нервничать. Мы понимаем, что должны вытащить ее оттуда, я звоню копам. Они приезжают, слышат выстрелы и думают, что это мы стреляем в них. Мы кричим на них, пытаясь объяснить, что мы безоружны», — рассказал артист. Он добавил, что в итоге ему и его друзьям помогли вернуться домой.

Кейн Браун начал заниматься музыкой в 2014 году. В октябре 2017 года стал первым в истории певцом, чьи хиты занимали первые места сразу в пяти чатах Billboard по всей стране. За свою карьеру он выпустил два студийных альбома.