Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался о «диванных идиотах», восторгающихся достижениями США в космических пусках. Об этом он рассказал в программе Юрия Костина «Личные связи».

Рогозин заявил, что запуск Crew Dragon не является сенсационным событием, так как «его давно ждали» и «это должно было произойти несколько лет назад». Затем глава госкорпорации напомнил, что «американский космос» давно является частным, однако заказчик — NASA — выделяет бюджетные деньги частным компаниям: «Пуск [Crew Dragon] был государственный, за государственные деньги, космодром был передан бесплатно компании SpaceX. Им так удобно».

«Это по сути дела государственная машина, ничего нового. Умело, я бы даже сказал, гениально сделана так, чтобы прикрыть интересы Пентагона. Потому Пентагон, на самом деле, заинтересован и в этой низкоорбитальной группировке [Starlink], — заявил Рогозин. — Мы-то знаем, о чем идет речь. Потому что «Роскосмос» — это не только гражданский космос, мы занимаемся и боевой тематикой. Поэтому может для идиотов диванных это восторг, жвачка, джинсы, Маск и так далее. Для нас — это довольно-таки хищная, умная, сильная, высокотехнологичная политика США, которая использует весь этот восторг для того, чтобы продвигать прежде всего свои военные интересы».

Рогозин также порассуждал о том, зачем космическим компаниям заниматься своим продвижением: «Часто мне ставят в упрек: а почему вы не делаете то же самое? У меня возникает вопрос: а нахрена?! Американцы установили режим санкций, который просто физически не позволяет нам соревноваться с ними свободно, потому что они проводят незаконные действия, запрещая другим странам покупать у нас космические аппараты, космические услуги. Тогда реклама для чего нужна, что мы будем продвигать?»

Глава госкорпорации сказал, что допускает существование жизни на Марсе и других планетах Солнечной системы. Он уточнил, что жизнь «не в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы». В сравнение он привел исследования, когда в глыбах льда на Земле находили микробы, удавшиеся впоследствии «оживить».