Жена узнала о смерти мужа, легла рядом с ним и умерла

Престарелая жительница американского штата Вирджиния узнала о смерти мужа и в считаные минуты скончалась из-за сильного эмоционального потрясения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

4 августа 86-летняя Кэтлин Аткинс обнаружила, что ее 90-летний муж Ричард, страдавший раком легких, умер. Она легла рядом с ним на кровать и через несколько минут скончалась. По словам их родственников, Кэтлин однажды заявила: «Я не позволю ему умереть одному».

«Она говорила моей сестре, что не представляет свою жизнь без мужа», — поделился сын Аткинс в разговоре с журналистами. Он подчеркнул, что фраза главного героя Ноя из фильма «Дневник памяти» идеально описывает отношения покойных Кэтлин и Ричарда: «Я обычный человек с обычными мыслями и жизнь прожил самую обыкновенную. Мне не поставят памятник, имя мое скоро забудется, и все же я познал любовь, и мне этого достаточно».

Аткинсы прожили в браке 70 лет. Вместе они воспитали четверых детей и построили семейный бизнес Atkins Taxi. По словам родственников, Ричард всегда славился добрым отношением к любому, кто встречался на его пути. «Они оба наслаждались жизнью, всегда поступали правильно и помогали тем, кто в этом нуждался», — подчеркнули они.

У Ричарда выявили рак два года назад. Он продолжал работать несмотря на диагноз, пока в июле его не госпитализировали. В августе мужчина попросил отвезти его домой, чтобы отметить годовщину свадьбы с Кэтлин. Дома его состояние ухудшилось, поэтому за ним присматривала дочь. Именно она и стала свидетельницей смерти родителей.

Ранее сообщалось, что зараженный коронавирусной инфекцией 90-летний англичанин узнал о смерти жены, отказался от лечения и умер. Супруги прожили в браке 63 года.