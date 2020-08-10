Камера на груди полицейского сняла расстрел преступника в США

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Полицейский департамент города Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта опубликовал видео расстрела преступника, снятое камерой на груди у полицейского. Об этом спустя несколько дней после события пишет таблоид The Daily Mail.

ЧП произошло 25 июля. Полицейские приехали по вызову владельцев магазина: те рассказали, что двое нетрезвых на вид мужчин подрались в помещении и продолжили драку, выйдя наружу. Когда стражи порядка явились на место происшествия, один из ссорившихся, 34-летний Эндрю Джейкоб Пирс, схватил другого и приставил к его горлу нож «длиной с половину руки».

Полицейские направили на Пирса оружие и пытались уговорить его бросить нож, однако тот не соглашался. Тогда один из офицеров улучил момент, когда преступник повернулся к нему боком, и выстрелил в него. Жертве удалось вырваться, а полицейские выпустили в злоумышленника еще несколько пуль. От полученных ран он скончался на месте.

Родственники Пирса заявили, что действия полицейских не были обоснованы: по их мнению, Пирс не захватывал своего приятеля в заложники, а правоохранители могли уговорить его успокоиться, а не стрелять.

Убитый был неоднократно судим, в том числе по уголовным статьям. В марте он прошел принудительное психиатрическое лечение после случая воровства из магазина, в апреле был задержан за хранение героина, вышел под залог и в тот же день совершил попытку ограбления ресторана быстрого питания. Он не получил реальный срок из-за амнистии, объявленной в связи с эпидемией COVID-19.