Первые отдохнувшие на курортах Турции россияне поделились впечатлениями

Первые россияне, отправившиеся в Турцию чартерными рейсами 10 августа, поделились впечатлениями от перелета и отдыха. Рассказы туристов приводит «Москва 24».

Так, москвичка Юлия Рау, полетевшая в Анталью с детьми, отметила, что в турецком аэропорту «соблюдаются все меры безопасности»: по прилете пассажиров просят заполнить анкету с указанием места в самолете и адреса будущего проживания, а в самой авиагавани все носят маски, перчатки и пользуются антисептиками.

Теми же средствами защиты, по словам россиянки, необходимо пользоваться в городских общественных местах, в которых все еще «практически нет людей».

«На пляжах народа очень мало, с нашим Сочи не сравнить. Шезлонги стоят на расстоянии друг от друга, никто их особо не двигает. Какие-то бары работают, какие-то нет», — сказала Рау, добавив, что отдых в Турции ей нравится и «все ожидания оправданы».

Другая туристка, Наталия Наумова, рассказала, что при заселении в отель в Анталье гостям измеряют температуру и дезинфицируют их чемоданы. В то же время на территории объекта размещения «все ходят без масок».

Формат отдыха «все включено», по словам россиянки, несколько изменился: еду со шведского стола постояльцам приносят официанты, приборы подают в бумажных пакетах, а столы обрабатывают после каждого туриста. Выбор блюд при этом остался «таким же большим, как и раньше».

Развлечения на территории отеля, отметила россиянка, функционируют в прежнем режиме за исключением детских дискотек. Бассейны и аквапарки возобновили свою работу. «Погода отличная, море горячее, меры безопасности соблюдают, отдыху это не мешает», — подытожила Наумова.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начались полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. После открытия для туристов в стране ввели новые правила въезда иностранцев, в том числе россиян: к ним относится процедура выявления заболевших пассажиров в аэропорту и их тестирования при необходимости.

По последним данным, всего в Турции зарегистрировано более 237 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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