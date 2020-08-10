Трамп ответил на новости о его желании увековечить себя на горе Рашмор

Президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о его желании поместить свое изображение рядом с барельефами четырех американских президентов на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это фальшивые новости от провальной New York Times и телеканала с низкими рейтингами CNN», — говорится в сообщении Трампа. Он добавил, что никогда не предлагал разместить свой барельеф на мемориале. Вместе с тем Трамп назвал идею увековечить его на горе хорошей, если учесть «все то, чего удалось достичь за первые 3,5 года» его президентства.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщила, что Трамп сказал губернатору Южной Дакоты в Овальном кабинете о своем желании, чтобы его лицо появилось в одном ряду с четырьмя скульптурами отцов-основателей страны.

Скульптуры на горе Рашмор были возведены в 1927-1941 годах. Они изображают четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.