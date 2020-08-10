Для москвичей подготовили новые веломаршруты

Для жителей Москвы подготовили новые веломаршруты по центральным и живописным районам столицы. Подборка опубликована на портале проекта #Москвастобой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Любителям велопрогулок предлагают проехать по маршруту «Семь сестер» и взглянуть на монументальные здания города — высотные дома, возведенные в 40-50-х годах прошлого столетия. Среди них — здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади, гостиница «Украина», главное здание МГУ и другие.

Следующий вариант прогулки для велосипедистов носит название «Секретная Москва». По этому пути москвичам обещают встречи с сооружениями, поражающими архитектурным разнообразием — от высотного здания в устье Яузы до старинных одноэтажных домиков и памятников древнерусского зодчества.

Ценителям красоты природы предлагается веломаршрут по Серебряному бору, где можно полюбоваться на озеро Бездонное, увидеть самый высокий вантовый мост в Европе и встретить редких животных. А тем, кто любит исторические усадьбы, советуют отправиться в Кузьминки и Люблино.

Узнать интересные факты о проезжаемых местах можно с помощью инфографики, уточняют организаторы — проект #Москвастобой совместно со столичным департаментом транспорта и проектом «За вело!». В скором времени маршруты обещают добавить в приложение «Московский транспорт».