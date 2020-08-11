Абхазия высказалась о рисках повторного закрытия границ с Россией

Абхазия не планирует повторно закрывать границу с Россией на фоне роста числа зараженных коронавирусом после открытия местных курортов для туристов. О возможных рисках ввиду распространения заболевания в интервью с «Известиями» высказался президент республики Аслан Бжания.

«Касательно повторного закрытия государственной границы — в таком формате вопрос не стоит», — подчеркнул глава государства. Кроме того, по его словам, говорить о вспышке инфекции «мягко говоря, избыточно».

Бжания уверен, что увеличение числа заразившихся COVID-19 никак не связано с наплывом отдыхающих из России — согласно его данным, это произошло из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц Сухума.

Собеседник издания подчеркнул, что накануне в Абхазию прибыла группа московских медиков, которая планирует посетить профильные местные медицинские учреждения и сформировать рекомендации по лечению больных коронавирусом. «В случае необходимости с учетом возрастающего потока прибывающих в республику людей будут помогать абхазским коллегам противостоять столь опасному вирусу», — заключил он.

10 августа в Ассоциации туроператоров России сообщили, что самые дешевые туры в открывшую границы для российских туристов Абхазию можно приобрести за 10 тысяч рублей. Так, в августе курорты республики предложили россиянам «низкие, даже демпинговые» цены на отдых — в среднем «на 30 процентов ниже, чем в Краснодарском крае».

О первом случае заражения коронавирусом среди отдыхающих в Абхазии стало известно в субботу, 8 августа. В республиканском Минздраве уточнили, что инфицированный турист вывезен на лечение в Россию. Всего, согласно последним данным, с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 134 случая заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 38 выздоровевших пациентов, трое носителей инфекции скончались.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.

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