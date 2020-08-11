Фанаты обвинили солистку Little Big в пластике груди и лица под селфи в бикини

Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в бикини, и получила критику со стороны фанатов. Кадр и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном селфи 29-летняя певица позирует в топе черного цвета. «Фотка в купальнике номер раз! 2020», — подписала она пост, который набрал более 100 тысяч лайков.

Подписчики обратили внимание на изменившееся тело знаменитости и обвинили ее в пластике лица и груди, а также в применении фотошопа. «У Соньки щеки пропали, видать, комки [Биша] удалила», — предположили одни, имея в виду операцию, направленную на улучшение формы скул путем удаления части жирового комка щеки. «Фотошопа-то сколько...» — сетовали другие. «Опять пластика?» — поинтересовались третьи. «Что-то с грудью не так, каждая сама по себе», — высказались четвертые.

В настоящий момент часть негативных комментариев удалена из публикации.

В июле Софья Таюрская рассказала о похудении на 15 килограммов. Артистка заявила, что раньше весила 70 килограммов, в то время как сейчас ее вес составляет 55 килограммов. Она отметила, что не сидит на диетах, однако планирует избавиться еще от трех килограммов.