Истинное происхождение популярной певицы и ее внешность вызвали споры в сети

Фанатов популярной британской поп-исполнительницы Риты Оры озадачили ее истинные происхождение и внешность. На соответствующую дискуссию в Twitter обратили внимание журналисты Daily Mail.

Конфликт развернулся из-за твита 18-летней пользовательницы под ником slitmyclitt. На своей странице в Twitter девушка разместила несколько фотографий 29-летней исполнительницы и написала: «Выяснить, что Рита вовсе не черная оба ее родителя являются албанцами, — очень странно. Эта девушка занималась "блэкфишингом"». Публикация стала вирусной и набрала почти 110 тысяч лайков.

Материалы по теме Африканские царицы Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак

Часть пользователей поддержала автора твита: «Если она так устала от людей, которые предполагают, что она черная, почему она заплетала афрокосички, загорала и носила на голове парик?», «Вы не можете быть такими тупыми. Нужно быть идиотом, чтобы поверить, что она и ее команда не продвигали идею о ее смешанном происхождении», «Нас обманули... Рита Ора не черная... Все это время она занималась присваивала себе эту культуру... Что? Я думала, она смешанная».

При этом другие выступили в защиту Оры, объясняя, что исполнительница никогда не скрывала своих корней и публично об этом рассказывала. В частности, одна фанатка поделилась отрывком видео, в котором Ора рассказывала историю своего происхождения. Вторая написала: «Но она была на шоу Венди, говорила о том, что она из Албании, вещала об этом по радио, говорила по-албански, она появлялась в новостях и давала интервью о Косове. У нее даже есть песня о Косове».

Как сообщает издание, знаменитость посещает Албанию вместе с родными, когда появляется возможность. Кроме того, у Оры есть традиционный албанский костюм, в котором она может исполнить национальный танец.

Рита Ора и ее семья бежали из Албании в 1991 году во время десятилетней войны в стране. Тогда более миллиона человек были вынуждены мигрировать в безопасное место. В одном из интервью певица поделилась воспоминаниями и также объяснила, как в детстве «избежала преследований» в Албании со своими родителями и сестрой Еленой.