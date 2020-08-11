В Белоруссии автомобилист сбил бойца ОМОН и попал на видео

В Минске протестующий против избранного президента Александра Лукашенко автомобилист сбил бойца ОМОН. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале Readovka.

На видео заметно, как черная машина резко поворачивает в сторону стоящих на дороге силовиков и буквально таранит их. Часть бойцов разбегается, однако один все-таки попадает под колеса автомобиля.

От сильного удара силовик упал на землю, однако почти сразу поднялся на ноги. Сам автомобиль быстро уезжает в обратную сторону.

Кроме того, издание «Комсомольская правда» в своем Telegram демонстрирует кадры ответа протестующих на применение ОМОНом светошумовых гранат. Толпа стала запускать в силовиков фейерверки.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили о первом погибшем протестующем в Минске. По данным правоохранителей, мужчина хотел бросить взрывчатку в ОМОН, однако она взорвалась у него в руках. По альтернативной версии, мужчина был убит во время массированного обстрела демонстрантов со стороны ОМОНа.