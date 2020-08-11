Вечером 11 августа в Минске снова начались задержания протестующих, сообщает Telegram-канал NEXTA Live оппозиционного журналиста Степана Путило.

На опубликованных кадрах силовики ведут двоих мужчин со связанными руками. Задержания проходят возле метро «Пушкинская».

Ранее сообщалось, что ОМОН начал разгонять там людей, которые несут цветы на место гибели демонстранта, скончавшегося накануне вечером.

9 и 10 августа по всей Белоруссии проходили массовые акции протеста. Участники не согласны с официальными результатами президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, и требуют проведения новой, честной процедуры голосования. Демонстрации вылились в столкновения с ОМОН. Задержаны несколько тысяч человек, десятки пострадали. Возбуждены уголовные дела. Официально подтверждена смерть одного протестующего.

Днем 11 августа в сети распространился призыв к белорусам снова выйти на улицы в 19:00.