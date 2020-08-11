Акула-людоед выпрыгнула из воды на рекордные четыре метра и попала на видео

youtube

Эксперт по акулам Крис Фаллоус (Chris Fallows) запечатлел на камеру рекордный прыжок большой белой акулы, также известной как акула-людоед. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Действие происходило в прибрежных водах южноафриканского острова Сил. Фаллоус заснял, как громадная акула вцепилась в буй, выпрыгнула из воды и оказалась на высоте 4,5 метра над поверхностью моря. Эти уникальные кадры попали в юбилейный выпуск Air Jaws от Discovery, посвященный 20-летию передачи о больших белых акулах.

Новый эпизод вышел в понедельник, 10 августа, на канале Discovery в YouTube. Всего за сутки видео собрало более 27 тысяч просмотров. Пользователи сети восхитились необычайным поведением акул-людоедов. «Это одновременно пугает и восхищает!», «Вау, это был лучший прыжок, что я видел. Отличная работа, ребята», «Прыжки, которые заснял Фаллоус, великолепны», — писали комментаторы.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее стало известно, что гигантская белая акула по кличке Унама'ки проплыла более тысячи километров в глубины Атлантического океана, чтобы сбежать от возбужденных самцов. За акулой наблюдают представители некоммерческой организации Ocearch, которая занимается исследованием океана и его обитателей.