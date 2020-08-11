Появились новые подробности о состоянии Ефремова

Появились новые подробности о состоянии госпитализированного актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Боткинской больнице.

Его состояние стабилизировалось, однако актер по-прежнему остается в нейрореанимации. Ранее ему поставили предварительный диагноз — «инсульт».

Во вторник, 11 августа, в Пресненском суде Москвы должно было состояться заседание по делу актера, однако из-за госпитализации Ефремова оно было перенесено на 12 августа. Перед судом артисту стало плохо: в зал его заносили судебные приставы, он волочил правую ногу. Позднее его отправили в больницу прямо из здания суда. Приставы пронесли Ефремова по коридору Пресненского суда на носилках.

Анна Бутырина, одна из адвокатов потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова, назвала потерю актером сознания в здании суда цирковым выступлением. Она пожаловалась, что стороне обвинения не дали комментариев о состоянии «так и не появившегося в зале судебного заседания» Ефремова и не предоставили медицинских документов о его здоровье.