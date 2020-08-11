В Белоруссии капитан милиции подал в отставку на фоне массовых протестов

В Белоруссии капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне массовых протестов в стране из-за прошедших президентских выборов. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом», — написал Емельянов.

Как уточняет Telegram-канал «Наша Нiва», капитан милиции служил в городе Новополоцк.

В Белоруссии 9 и 10 августа проходили массовые протесты и столкновения с ОМОНом из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов.

Протестующих разгоняли с помощью резиновых пуль, светошумовых гранат, слезоточивого газа, дубинок. Демонстранты строили баррикады и бросали коктейли Молотова. Задержаны несколько тысяч человек, десятки пострадали. Возбуждено более 20 уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении силовиков. Подтверждена смерть одного из протестующих в Минске в ночь на 11 августа.