В Белоруссии возбудили десять уголовных дел о повреждениях машин ГАИ

В Белоруссии возбудили десять уголовных дел за повреждение служебных машин ГАИ в Минске во время акций протеста, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по городу

Уголовные дела возбуждены по статье «Хулиганство». В СК заявили, что, к примеру, 9 августа сотрудники ГАИ остановились на красный свет на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Участники протестных акций заблокировали автомобиль, били по нему руками и ногами, нецензурно ругали сотрудников, похитили номерной знак. На улице Кальварийской две машины ГАИ забросали различными предметами, в лобовое стекло попал бордюрный камень.

Ранее сообщалось, что, по предварительным подсчетам властей Минска, ущерб от массовых протестов составил полмиллиона белорусских рублей (почти 15 миллионов российских).

По всей Белоруссии три дня продолжались массовые протесты, вызванные президентскими выборами, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов. Они разгонялись с помощью резиновых пуль, водометов, светошумовых гранат. Задержаны тысячи людей. Подтверждена смерть одного демонстранта.