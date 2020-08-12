Названы последствия протестов для белорусской молодежи

Возможный провал акций протеста приведет к тому, что оппозиционно настроенная белорусская молодежь будет вынуждена эмигрировать или направить свою активность на неполитические проекты. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник берлинского Центра восточно-европейских и международных исследований Константин Федоренко.

По словам эксперта, неудача протестного движения спровоцирует ужесточение контроля со стороны власти, что прежде всего ударит по молодежи и городскому среднему классу. Федоренко считает, что провал оппозиционного движения может привести к разочарованию в возможности политической самоорганизации. В таком случае многим людям придется либо уходить в неполитические, социальные активистские проекты, либо эмигрировать.

Ранее в Минске очевидцы сняли задержание силовиками несовершеннолетнего в районе метро Пушкинская. На кадрах видно, как сотрудники ОМОН валят на землю молодого человека, который кричит, что ему 15 лет. Девушка рядом с силовиками призывает их «послушать свою совесть» и отпустить его. Задержанию пытается помешать и группа мужчин на противоположной стороне дороги, однако один из сотрудников ОМОНа держит в руках гранату.