Для работы в Арктике создан беспилотный вертолет-тяжеловоз

В России создан беспилотный вертолет R-2200, который может перевозить грузы массой до 80 килограммов на расстояния до 200 километров в условиях Крайнего Севера, сообщают «Известия».

Благодаря системе автоматического управления вертолет-тяжеловоз самостоятельно проходит весь маршрут от взлета до посадки. Он способен сесть даже на движущуюся грузовую платформу или качающуюся палубу корабля, выдерживает ветер до 18 метров в секунду, дождь и снег, оснащен системой антиобледенения. Пункт управления расположен на земле внутри специально оборудованного микроавтобуса.

Это первая подобная отечественная машина. Предыдущие модели беспилотников могли поднимать не более 35 килограммов. При этом многое необходимое для нефтедобычи и геологической разведки оборудование весит намного больше. Разработку можно применять и для разведки местности, картографирования месторождений полезных ископаемых. Например, высокочувствительные геофизические сканеры весят 40-50 килограммов.

Длина нового дрона — четыре метра, ширина — почти полтора. Его аренда будет стоить 20 тысяч рублей в час, а час полета вертолета — от 70 до 150 тысяч.

На данный момент изготовлен прототип, прошедший летно-конструкторские испытания. В конце 2020 года будет построен опытный образец. В 2021 году он пройдет сертификационные летные испытания. Продавать вертолеты планируют начать в 2022 году.