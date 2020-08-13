Белорусский футболист рассказал о желании силовиков расстрелять протестующих

Белорусский игрок в мини-футбол Сергей Подалинский, задержанный во время протестов в Минске, рассказал о желании силовиков расстрелять недовольных граждан. Его слова приводит by.tribuna.com.

Подалинский заявил, что к задержанным применяли грубую силу. «Мы простояли на коленях часа четыре, выслушивая различные унижения. Некоторые бойцы говорили: "Взяли бы и просто вас всех прямо тут расстреляли". Как так можно к людям относиться?!» — задался вопросом он.

Футболист добавил, что задержанных двое суток не кормили, а раненым не оказывали медицинскую помощь. «Даже фашисты не так жестко обращались с советскими военнопленными. Зачем тыкать задержанных лицом в землю с криками: "Нюхай родину"?» — добавил спортсмен.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью дубинок, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек.

Подалинский выступает за клуб «Охрана-Динамо». В этом сезоне он принял участие в 26 матчах за команду и забил 15 мячей.