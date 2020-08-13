Отец Децла заявил об отсутствии перспектив у начавшего читать рэп внука

Александр Толмацкий, отец и музыкальный продюсер Децла, заявил об отсутствии перспектив у начавшего читать рэп внука Тони Киселева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Творчество как хобби 15-летнего мальчика — ну, нормально все. А как дальнейшее какое-то действие — я не понимаю, что с этим делать», — отметил продюсер. Он добавил, что внуку стоит сосредоточиться на учебе, а также восстановить общение с бабушкой.

Ранее 15-летний Тони Киселев опубликовал в Instagram свою первую рэп-композицию, посвященную власти. Она начинается с фраз «99,9 процента представляют» и «надоели метафоры и афоризмы». «Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки», — зачитал исполнитель. Киселев упомянул в треке людей, которые «наворотили в стране кучу грязных дел». «Налоги, мандаты, солдаты, мундиры, фальшивые звезды, полков командиры, пропуска федералов с приправой из ксивы, перепутья дорог встали слишком криво», — говорится в треке.

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.