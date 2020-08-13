Модернизация позволит нарастить объемы отгрузки порта Архангельска

После модернизации оборудования порта Архангельска объем отгрузки превысит 100 тонн в год. Об этом заявил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, говоря о перспективах развития сотрудничества с компанией «Роснефть», соглашение с которой было подписано в июле. Заявление врио региона приводит портал «Поморье».

«С компанией "Роснефть" сейчас может получиться такой существенный рывок вперед. Увеличение объемов перевалки приведет, конечно, к увеличению инвестиций, потому что им нужна совершенно другая база. И в целом, компания сегодня, я боюсь опередить события, но уже говорит о том, что она готова рассматривать Архангельский порт в качестве базового порта, где будет перевалка грузов для основных проектов в Арктической зоне РФ, в которой реализуется компания Роснефть», — отметил врио губернатора.

Как заявили в «Роснефти», при помощи новой станции объемы перевалки для северного завоза были увеличены более чем в 2 раза, но для данной станции это не предел.

В июле «Роснефть» и региональное правительство заключили соглашение о сотрудничестве. Документ рассчитан на пять лет и будет работать по нескольким направлениям. В том числе, развитие топливной сети. В Поморье увеличится количество АЗС в районах и на туристических маршрутах. Ожидается, что загрузка архангельского порта серьезно возрастет. По словам Александра Цыбульского, это запуск нового инвестиционного этапа.

Объемы перевалки морского порта будут увеличены через мощности компании «Архангельск нефтепродукт». С октября по Севморпути начнутся поставки «Норникелю»: до 124 тысяч тонн к маю 2021 года. «Компания "Роснефть" прекрасно понимает важность задачи возрождения российского Севера. Провели значительную модернизацию, увеличиваем объемы. И усилие предприятия направлено на увеличение перевалки для северного завоза», — отметил генеральный директор компании «РН-Архангельскнефтепродукт» Иван Игнатов.

Значительный прирост отгрузки требует и модернизации технологий. В частности, работу начала система оперативного учета нефтепродуктов, после модернизации терминала введена в эксплуатацию новая насосная станция, усовершенствованы трубопроводы со сливных эстакад. Теперь одновременно можно сливать 28 цистерн дизельного топлива.

Для региона летняя навигация — горячая пора, поскольку до того как встанет река, необходимо успеть обеспечить запасами нефтепродуктов города и поселки Крайнего Севера.Также нефтепродукты поставляют золотодобывающим компаниям, на Камчатку по рекам Лена, Яна и Колыма.