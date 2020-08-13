Рожающая россиянка перевернулась на скорой и доехала до роддома на другой машине

Беременная россиянка попала в аварию во время поездки в роддом на скорой помощи и доехала до клиники на другой машине, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В публикации сказано, что ДТП произошло рано утром в четверг, 13 августа. У женщины 2002 года рождения начались схватки, и медики везли ее из районного поселка Горьковское в роддом. По пути карета скорой столкнулась с иномаркой и перевернулась на бок. В результате пострадали два члена бригады и роженица. Проезжавший мимо водитель посадил пациентку в свой автомобиль и помог ей доехать до места назначения, его машину сопровождал экипаж ДПС.

В комментариях в посту в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» мужчина рассказал, как помог отвести беременную в больницу, потому что полиции на месте происшествия не оказалось. Машина ГИБДД присоединилась к нему уже по пути в роддом. Доставив женщину, гражданин поехал на работу. «Главное, с утра доброе дело сделал, значит, день не зря прожил», — написал он.

Омич уточнил, что в аварии несильно пострадал врач, его коллегу зажало сидением в салоне, она задыхалась, но ее вытащили. РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав пишет, что пострадавших акушерку и медика увезли в больницу с травмами различной тяжести. Беременная получила политравмы, ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для ребенка нет.