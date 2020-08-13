Президенту США Дональду Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, передает РИА Новости.

По ее словам, американского лидера проинформировали о разработке России, также ему передают новости и о работе над американской вакциной. Препарат проходит активные испытания в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность, подчеркнула Макинани.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем США усомнились в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.