Россиянка разрушила соседний дом и решила «спрятать» свое элитное жилье

Жительница Тюмени «спрятала» свое элитное жилье, чтобы приставы не обратили на него взыскание в счет погашения долга. Россиянку обязали выплатить почти два миллиона рублей, поскольку по ее вине разрушился фундамент соседнего дома. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Женщина захотела увеличить свой участок, без разрешения перекрыла сточную канаву и возвела там постройки. В результате талый снег и дожди повредили фундамент соседнего дома. Суд обязал россиянку заплатить пострадавшей стороне почти два миллиона рублей.

Однако женщина не спешила с исполнением решения, а когда узнала, что дело дошло до приставов, решила спрятать две свои элитные квартиры в городе, чтобы их не забрали в счет погашения долга. Для этого нарушительница экстренно переоформила недвижимость в историческом центре Тюмени на дочь.

Но суд все равно аннулировал обе сделки, признав их мнимыми. На данный момент одна из квартир должницы арестована в счет погашения долга за причиненный материальный ущерб.

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