Глава белорусского ЦИК заявила о невозможности признания Тихановской президентом

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина заявила о невозможности признания оппозиционного кандидата Светланы Тихановской президентом страны по итогам прошедших выборов в интервью изданию «Комсомольская правда».

«У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает», — заявила она. Как объяснила Ермошина, выборы могут быть признаны недействительными, если будут установлены нарушения на них. В этом случае в течение трех месяцев должна пройти новая избирательная кампания с новыми кандидатами. «Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну"», — заключила чиновница.

В этом же разговоре Ермошина подтвердила, что Тихановская записала видеообращение к своим сторонникам из ЦИК, сидя на диване в ее кабинете. При этом чиновница отметила, что не присутствовала в момент съемки в кабинете.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты. Из-за недовольства жителей итогами выборов президента 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста.