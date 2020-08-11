Штаб Тихановской призвал передать власть народу

Объединенный штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал передать власть народу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политика «Пул Первой».

«Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан», — заявили в штабе.

Материалы по теме «Запад списал Лукашенко» После выборов Белоруссию ждут большие потрясения. Кто на самом деле готовит в стране переворот? Дубинка — это праздник В Белоруссии продолжаются уличные бои с ОМОНом. Почему Россия признала победу Лукашенко?

Оппозиция предложила начать диалог о мирной передаче власти «без насилия и потрясений».

Тихановская накануне вынужденно уехала в Литву. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей. В штабе рассказали, что видео, на котором она призывает граждан не выходить на протесты, было записано под давлением силовиков в кабинете главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидии Ермошиной.

На этом фоне в Белоруссии не стихают уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, Тихановская — менее 10 процентов.

Во время столкновений применяются спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения «Алмаз» и «Альфа». В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Сотрудников ОМОН сбивают на автомобилях. Подтверждена смерть одного участника акций протеста.