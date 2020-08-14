Автоэксперт ответил на вопрос о необходимости прогревать двигатель летом

Двигатель машины необходимо прогревать каждый раз перед поездкой, даже летом. Так на соответствующий вопрос ответил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что российские и западные инженеры сходятся во мнении, что прогрев мотора обязателен. По его словам, в теплое время года процедура может длиться всего одну минуту, но после начала движения еще несколько минут желательно не перенапрягать транспорт.

Колодочкин уточнил, что даже летом температура непрогретого двигателя значительно ниже рабочей. Присутствующие в нем тепловые зазоры достигнут оптимальной величины не сразу. Из-за этого возможен ускоренный износ поршневых колец, зеркал цилиндров и других сопрягаемых деталей. Также температура мотора влияет на вязкость моторного масла. Чем она ниже, тем более густым становится масло, и скорость его поступления ко всем парам трения снижается.

Михаил Колодочкин ранее назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля: покупать более дешевые стеклоочистители, обычные галогеновые лампы головной оптики и стеклоомывающий концентрат, выбирать неприглядные мойки автомобиля.