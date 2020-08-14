МИД прокомментировал данные о требовании платы с россиян за эвакуацию на родину

Публикации российских СМИ о том, что МИД хочет требовать с россиян плату за эвакуацию на родину, некорректны. Комментарий ведомства опубликован на официальном сайте ведомства.

«Не удосужившись вникнуть в суть вопроса, отдельные журналисты поспешно делают вывод о том, что выделявшаяся застрявшим из-за пандемии за пределами РФ россиянам матпомощь будет впредь выдаваться возмездно», — отмечается в публикации.

В МИД уточнили, что изменения хотят внести в постановление правительства от 31 мая 2010-го. Превышающие 1 миллиард рублей материальные выплаты, о которых идет речь, при этом осуществлялись в рамках другого акта — от 3 апреля 2020-го.

Подчеркивается, что чрезвычайные ситуации, подобные пандемии COVID-19, требуют других механизмов поддержки. В ведомстве призвали журналистов не подменять факты и не публиковать некорректную информацию «в погоне за горячими сенсациями».

Ранее «Ведомости» писали, что МИД России намерен пересмотреть законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь в возвращении граждан из-за рубежа в исключительных случаях. В частности, ведомство может обязать россиян возмещать стоимость затрат на эвакуацию.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. На эти цели МИДу выделили более 500 миллионов рублей, о целевом расходовании которых ведомство должно отчитаться до 1 февраля 2021 года.

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