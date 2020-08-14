Странная поза пилота самолета попала на видео и стала предметом споров в сети

Странная поза пилота во время авиаперелета стала предметом споров среди пользователей сети. Произошедшее попало на видео, запись в сторис своего Instagram опубликовал очевидец, отметив в посте аккаунт @passengershaming, в котором высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

В ролике запечатлен один из членов экипажа воздушного судна, сидящий в кресле за штурвалом — по мере приближения кадра видно, что он управляет самолетом, будучи разутым. Одна его оголенная ступня размещена поверх другой.

«Снял пилота с голыми ступнями», — заметил автор ролика. Рейс, о котором идет речь, выполняла датская авиакомпания Nordic Seaplanes — с 2016 года они осуществляются на гидросамолетах между Копенгагеном и портом Орхус.

Подписчики аккаунта по-разному отреагировали на публикацию: одни заявили, что пилоту должно быть комфортно во время перелета, другие сочли его поступок неприемлемым. «Главное, чтобы ему было удобно», «Многие пилоты летают босиком», «Очевидно же, что пилоты этой авиакомпании все время находятся вблизи воды, поэтому носить обувь на их месте неразумно. А если присмотреться, у него там стоят шлепки», — писали некоторые. «О, нет! Командир, как так?», «Какие же у него грязные ноги», «Только не пилот, нет-нет-нет», «Это чрезвычайно опасно. (...) И, в конце концов, просто противно!» — поспорили другие.

13 августа сообщалось, что действия неизвестной пассажирки самолета с ногой попутчика возмутили пользователей сети. На размещенных в сети кадрах было видно, как женщина в защитной медицинской маске активно массирует оголенную ногу путешественника, который сидит в кресле позади нее.

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